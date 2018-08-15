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'dan 'ye sürpriz ziyaret

Emiri Şeyh bin Hamed Al Sani, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere bugün 'ye gelecek.

Katardan Türkiyeye sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Emiri Al Sani, 'de bugün gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı 'nde gerçekleştirilecek görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 10:52
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