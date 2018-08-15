Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, KatarEmiri Al Sani, Türkiye'de bugün gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.

