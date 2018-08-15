Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye ‘hayal kırıklığı’ cevabı

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ABD başkanı Trump'ın, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı 'hayal kırıklığı' yaşadığı ifade edilmişti.
DEVAMI GELİYOR...
Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ABD başkanı Trump'ın, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı 'hayal kırıklığı' yaşadığı ifade edilmişti.
DEVAMI GELİYOR...
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