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  1. Teröristlerin korkulu rüyası olacak

’ndan ’ye ‘hayal kırıklığı’ cevabı

, " veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye ‘hayal kırıklığı’ cevabı

'dan dün yapılan açıklamada başkanı 'ın, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı 'hayal kırıklığı' yaşadığı ifade edilmişti.

DEVAMI GELİYOR...

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 13:06
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