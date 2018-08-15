Büyük ve derin operasyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün SETA tarafından AK Parti'nin 17. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu'na katıldı. Ankara'daki sempozyumda SETA Başkanı Serhat Albayrak da yer aldı.



Erdoğan, konuşmasında şu önemli mesajları verdi:

"Bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Amerika sadece ülkemizi değil, Çin'den Rusya'ya, İran'dan Avrupa'ya, Kanada'ya kadar pek çok yeri ekonomik bakımdan hedef almış durumdadır. Hemen yanı başında Kanada'yı hedef almış durumdadır. Ülkemize yönelik daha büyük ve derin bir operasyon var. Dün milletimizle birlikte tankların, topların, uçakların, helikopterlerin, namluların karşısında dimdik durmuştuk. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bugün de milletimizle birlikte doların, kurun, enflasyonun, faizin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. Ben milletimin bu konudaki kararlılığına inanıyorum."







SETA Başkanı ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, hat levhasını Başkan Erdoğan'a takdim etti.



TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ

BAŞKAN Erdoğan dün Irak Başbakanı İbadi'yi kabul etti. İbadi ile ortak basın açıklaması yapan Başkan Erdoğan ikinci sınır kapısının önemli olduğunu belirtti. İbadi ise "Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.







GÜÇLERİ BİRLEŞTİRELİM

Çin hükümetince yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı beyaz kitapta, ABD'nin tek taraflı başlattığı ticari savaşların galibinin olmayacağı vurgulandı. Kitapta Çin'in, Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirmeyi istediği kaydedildi. Ayrıca kitapta Çin'in, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiği belirtildi.

