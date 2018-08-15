ASELSAN’a FETÖ merceği

Aselsan'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirildi. ASELSAN yönetiminin savcılıkla koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 900 civarında ismin tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerle ilgili önümüzdeki günlerde operasyon için düğmeye basılacağı belirtildi.
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