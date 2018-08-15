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’a merceği

ASELSAN’a FETÖ merceği
Aselsan'daki ​ yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirildi. yönetiminin savcılıkla koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 900 civarında ismin tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerle ilgili önümüzdeki günlerde operasyon için düğmeye basılacağı belirtildi.

YÜKSEL TEMEL
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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