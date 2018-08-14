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  1. Tutuklu Yunan askerleri serbest bırakıldı

Çipras’tan tahliye kararına son dakika açıklaması

Çipras’tan açıklama

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı. Başbakan Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 20:08
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