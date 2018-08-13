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Kavgaya devam

’de kurultay kavgası devam etti. imzacı delegelerle buluştu, ardından partililere seslendi: Yönetim kiracı, biz ev sahibiyiz. Evi hor kullandılar, çatısı akıyor evin. Ama evi boşaltmıyorlar

Kavgaya devam
CHP'de, 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay kavgası devam ediyor. Dün 'da bir otelde başkanlığında bir araya gelen muhalifler ve imzacı delegeler, bundan sonra parti yönetimine karşı izleyecekleri yol haritasını netleştirirken Muharrem İnce ise toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnce Kılıçdaroğlu ve mevcut yönetime 'kiracı'lı göndermede bulunarak "İki yıllığına seçilen genel başkan ve parti meclisi üyelerine, partinin tapusu verilmez. Atatürk'ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Dolayısıyla partilerin yöneticileri kiracılardır. Ev sahibi biziz. Kötü, hor kullanıyorsun evi, bakımını yaptırmıyorsun, çatısı akıyor. Ama kiracı diyor ki 'Ben evi tahliye etmeyeceğim.' Peki biz ev sahibi olarak evi tahliye etmiyor diye evi yakacak, yıkacak mıyız? Hayır. Bunu millete anlatacağız" diye konuştu.




Muhaliflerin Muharrem İnce'nin çağrısıyla Ankara'da buluştukları toplantıda delege şoku yaşandı. Muharrem İnce ekibinin 630 olarak açıkladığı imzacı delegelerin sadece 380'i toplantıya geldi.​


EVRİN GÜVENDİK
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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