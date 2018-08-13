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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



Başkan Erdoğan 10. Büyükelçiler konferansında konuşuyor. Bu konferans artık geleneksel hale geldi. Bu seneki toplantının önemli bir yeri de ilk kez Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası toplanması açısından önemlidir. Milletimiz bir daha Güneş Motel utanç örneğini yaşamayacaktır. Demokrasimiz 16 yılda parmakla gösterilecek konuma geldi.

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun. Başarı veya başarısızlığı belirleyecek unsur insandır. Cumhurbaşkanlığı sisteminde amir ne kadar önemliyse memurun da görevi o kadar önemlidir.



KİMSENİN SİSTEMİ TIKAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Hiç kimsenin sistemi tıkamasına ve yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz. Sizler görev yaptığınız yerlerde büyük bir milletin ve büyük bir devletin temsilcisi olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiniz.

Hariciye Teşkilatı güçlü olmayan bir devletin uluslararası alanda başarılı olması mümkün değil.