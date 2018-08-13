Başkan Erdoğan 10. Büyükelçiler konferansında konuştu. Bu konferans artık geleneksel hale geldi. Bu seneki toplantının önemli bir yeri de ilk kez Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası toplanması açısından önemlidir. Milletimiz bir daha Güneş Motel utanç örneğini yaşamayacaktır. Demokrasimiz 16 yılda parmakla gösterilecek konuma geldi.

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun. Başarı veya başarısızlığı belirleyecek unsur insandır. Cumhurbaşkanlığı sisteminde amir ne kadar önemliyse memurun da görevi o kadar önemlidir.



KİMSENİN SİSTEMİ TIKAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Hiç kimsenin sistemi tıkamasına ve yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz. Sizler görev yaptığınız yerlerde büyük bir milletin ve büyük bir devletin temsilcisi olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiniz.

Hariciye Teşkilatı güçlü olmayan bir devletin uluslararası alanda başarılı olması mümkün değil.



TÜRKİYE EKONOMİK KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYADIR

Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepinizin malumu. Türkiye, ekonomik kuşatmayla karşı karşıyadır. Türkiye'nin ekonomisini, şahsiyetini almak istediler. Buna izin vermedik. Dövizdeki gelişmeler ekonomi dışı. Battık, bittik demek çok yanlıştır. Ekonomik dinamiklerimiz sağlam. Döviz kuru kısa sürede makul seviyeye inecek. Sosyal medyada ekonomik terör var.

Biz bu oyunu gördük ve tavrımızı ortaya koyduk. FETÖ ve PKK'nın inlerini başına geçirdik. Bunların da başına geçireceğiz. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkacağız. Bunlar gerçekten ihanet şebekesi ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz, bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz."



BİZ BU SAVAŞA HAZIRIZ

Her zaferinin ardında milletimiz vardır. Türkiye'nin durduğu, duracağı yer bellidir. Biz bu savaşa hazırız.