Seçmen bıktı

CHP'de dozu giderek artan parti içi iktidar kavgası tabanda isyana yol açtı. ORC Araştırma Şirketi'nin 24 Haziran seçimlerinde CHP'ye oy veren bin 210 seçmenle yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmaya göre, CHP'lilerin yüzde 18,1'i "Yarın seçim olsa oyumu başka partiye veririm" dedi. CHP seçmeninin yüzde 61,5'i kurultayın hemen toplanmasını isterken "Partinin başında kimi görmek istersiniz" sorusunun ilk cevabı yüzde 60,8 ile Muharrem İnce oldu.
ZAFER ŞAHİN
ZAFER ŞAHİN
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