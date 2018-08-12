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Başkan Erdoğan 'da

Başkan 'da önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan 'da önemli açıklamlarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Trabzon'dan ilan ediyorum oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.

Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Buradan ilan ediyorum. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 16:43
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