Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan'dan Ordu'da ziyaret

Başkan Erdoğan Ordu'da konuşuyor

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz

  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 14:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar