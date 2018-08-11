Başkan Erdoğan Ordu'da konuşuyor

AHaber CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
-Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
-Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.