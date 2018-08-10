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  1. Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki!

Son dakika: Dışişeri'nden Trump'a tepki!

Dışişleri: Devlet ciddiyeti ile bağdaşmıyor, gereken karşılık verilecektir

Dışişerinden Trumpa tepki!
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Başkanı Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değil."

"(ABD tarafından) Türkiye'ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir."
  • 10 Ağustos 2018, Cuma 20:50
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