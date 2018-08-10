Son dakika: Dışişeri'nden Trump'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Başkanı Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değil."
"(ABD tarafından) Türkiye'ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir."
"(ABD tarafından) Türkiye'ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir."
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