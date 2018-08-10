Son dakika: Başkan Erdoğan Gümüşhane'de konuşuyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt ziyaretinin ardından ' Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap ediyor. Türkiye ekonomisine karşı açılan savaşı değerlendiren Başkan Erdoğan, her şeyin daha iyi olacağını belirterek piyasalara güven verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"24 Haziran'da küsüratı söylemeyelim yüzde 77 oy ile destek veren, Cumhurbaşkanlığını şahsıma layık gören tüm Gümüşhaneli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Ordu'ya sel felaketi nedeniyle uğrayacağız. Sonra Rize'ye geçeceğiz oradaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunacağız. Trabzon'da da hemşehrilerime sesleneceğim. Bu haftasonunu dolu dolu Doğu Karadeniz'de geçireceğiz. Elimiz boş gelmedik, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni'ni yaptık. Ben size hep ne dedim? Biz Ferhat'sak, siz Şirin'siniz. Dağları dele dele geliyoruz. Resmi açılışı yaptık. Zigana da bitsin Trabzon buradan 20 dakika. Bütün bunlar bir aşk işi aşk. Aşıksanız, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz, bu millete aşığız. Neymiş dövizmiş.. Neymiş kurmuş. Geçin o işleri geçin."

"24 Haziran'da başka bir yönetim sistemine geçtik. İnkılabi bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bu seçimlerde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulanmaya başlandı. 9 Temmuz'da yemin ettik, üst düzey görevlilerimizin atamalarını yapık. İnce eledik, sık dokuduk. Devletimizin işleyişinde bir sıkıntı oluşmaması için hassasiyet gösteriyoruz. Hiçbir sıkıntı, sorun millete hizmet etmemenin nedeni olamaz. Anamuhalefet partisi tüm enerjisini neye harcıyor? Koltuğa. Genel Merkez'in önüne getirmişler bir koltuk. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok."

"Bak ayın 18'inde Genel Merkez'imizin kongresini yapacağız. Biz dünya demokrasisinde örneğiz örnek. Dünyada bunun benzeri yok. Birileri onca hezimete rağmen koltupu korumak için her türlü cambazlığa başlayabilir. Biz böyle değiliz. Biz aldığımız oy oranına rağmen rahat uyku çeken değil, uykusu kaçan, her zerresinde sorumluluğu hissedeniz. Bizim için her makam millete hizmet için açılmış bir penceredir. Onlar koltuk mücadelesi yaparken biz 100 günlük icraat programını açıkladık. Bakan arkadaşlarımız şimdi bu projeleri adı adım hayata geçirecek. Bizler de 100 günün ardından gelecek projelerin takipçisi olacağız. Biz yaptığımızın hesabını Geroge, Heinze'a değil. Millete veririz. Yapamayacağımızı söz olarak vermedik, vermeyiz. Ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Popülizm tuzağına düşmeden bu millete hizmet edeceğiz."

"Az önce Putin ile telefonda görüşmem vardı. Rusya'dan bir turist akını vardı. Zannediyorum 6 milyon Rus turist gelecek. Turist sayımız 18 milyona ulaştı, Avrupa'da birinciyiz. Karadeniz kaynıyor zaten şimdi. Gümüşhane, Bayburt, Rize, Trabzon, Artvin iş adamlarına bağırıyorum, gelin buralara otelleri yapın. Benim bir ricam var, yaylalara dikey mimari yapmayın. Yazık ediyorsunuz. Geleneksel mimari yapın, yatay mimari yapın. Ercan kardeşim burada hiç olmaz dikey mimari. Biliyorum Gümüşhane'de zordur. Kayalık her yer, ama oturtunca sağlam olur. Bu yolları yapınca burası turist kaynayacak. Şu anda heyecanlıyım, görüyorum buraya gelecek turistleri. Sizin de aynı heyecana ulaşmanız lazım."

"2017 yılında 7,4 büyüme gerçekleştirdik. Özellikle ülkemize döviz kuru üzerinden yapılan saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz. 2018'i rekor seviyede büyüme ile tamamlayacağız. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz."