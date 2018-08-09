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’a 7 yıldızlı hizmet

Kemal Batmaz’a 7 yıldızlı hizmet
FETÖ finansörü firari Akın İpek'in 'te el konulan 7 yıldızlı otelindeki arşivlenmiş belgelerin mangal ocağında yakıldığı tespit edildi. İçindeki bilgileri silinen hard disklerin kurtarılması sonucunda otelde misafir edilen 'cülerin listesine ulaşıldı. Listede, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Tarık Toros, ve Akıncı'da yakalanan sivil imam Kemal Batmaz'ın isimleri çıktı.

YÜKSEL TEMEL
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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