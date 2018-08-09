Kemal Batmaz’a 7 yıldızlı hizmet

FETÖ finansörü firari Akın İpek'in Marmaris'te el konulan 7 yıldızlı otelindeki arşivlenmiş belgelerin mangal ocağında yakıldığı tespit edildi. İçindeki bilgileri silinen hard disklerin kurtarılması sonucunda otelde misafir edilen FETÖ'cülerin listesine ulaşıldı. Listede, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Tarık Toros, Atalay Demirci ve Akıncı'da yakalanan sivil imam Kemal Batmaz'ın isimleri çıktı.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
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