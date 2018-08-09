Yol Durumu
  1. Dört terörist etkisiz hale getirildi!

Başkan Erdoğan, İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Başkan , İşleri Başkanı 'ı kabul etti.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanını kabul etti

Başkan , İşleri Başkanı 'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KURBAN BAĞIŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kendisi ve eşi Emine Erdoğan için kurban bağışında bulundu.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Kabulde, Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.

Etiketler: , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar