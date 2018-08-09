Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KURBAN BAĞIŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kendisi ve eşi Emine Erdoğan için kurban bağışında bulundu.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Kabulde, Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Diyanet , Külliyesi , Ali Erbaş
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