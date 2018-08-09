Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Afrin Yerel Meclisi, ilçe merkezindeki üç bulvarın ismini değiştirdi.
Demirci Kava Bulvarı'na Zeytin Dalı, Nevruz Bulvarı'na Selahhaddin Eyyubi ve Hükümet Binası Bulvarı'na Recep Tayyip Erdoğan adı verildi.
GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TSK ve ÖSO'nun 18 Mart'ta teröristlerden temizlediği Afrin'de güvenliği güçlendirme çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.
TUZAKLANMIŞ PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR
Uzman ekipler, sivil hassasiyetini ön planda tutarak tarım arazilerinde ve yol kenarlarına terör örgütünce tuzaklanmış patlayıcıları dedektörlerle belirleyerek imha ediyor.
SİVİLLERE SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYOR
Diğer yandan TSK, yol yapımı, moloz kaldırma, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerin yanı sıra sivillere sağlık hizmeti veriyor.
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