Sosyete kaçtı

İstanbul Bebek'teki Lucca, sosyetenin İstanbul halini resmediyor. Derin Mermerci, Aslı Pehlivanlar, Ebru Çarıkçılar ve Sinem Sancaktar gibi sosyetik isimlerin vazgeçemediği Luca, dün 14.30'da sinek avlıyordu. Sosyetik güzeller Ege ve Akdeniz'e kaçarken, İstanbul'un ünlü mekanları da boşaldı. Caddebostan Plajı'na ise halkın akını vardı. İstanbul'da nem oranın yüzde 55'i bulduğu dün Caddebostan Plajı'nda 'iğne atsan yere düşmez' durumu vardı. Eğlencenin de tavan yaptığı saatlerde, esnaf da bir hayli mutluydu. Bin 200 şezlongun, 900 şemsiyenin, 20 duşun bulunduğu ve 22 liralık giriş ücretiyle dikkat çeken Caddebostan Plajı, her yıl olduğu gibi 2018 yazında da yoğun kalabalık ama eğlence vaad ediyor.
(7 AĞUSTOS 2018 SALI SAAT:14.30 YER: BEBEK LUCCA)
LUCCA MÖNÜ
ÇAY: 15 LİRA
SU: 10 LİRA
COLA: 15 LİRA
ÇORBA: 18 LİRA
BURGER: 35 LİRA
PİZZA: 50 LİRA
(7 AĞUSTOS 2018 SALI SAAT:14.30 YER: CADDEBOSTAN SAHİLİ)
CADDEBOSTAN MÖNÜ
ÇAY: 2 LİRA
SU: 2 LİRA
COLA: 4 LİRA
ÇORBA: 5 LİRA
BURGER: 10 LİRA
PİZZA: 20 LİRA
ZENGİNLER KALABALIK SEVMEZ
Aslışah Alkoçlar da, Luca'nın müdavimlerinden.
Derin Mermerci de, Lucca'yı bırakıp Ege'ye kaçan sösyetik güzellerden biri.
AYDIN HAMZA
(7 AĞUSTOS 2018 SALI SAAT:14.30 YER: BEBEK LUCCA)
LUCCA MÖNÜ
ÇAY: 15 LİRA
SU: 10 LİRA
COLA: 15 LİRA
ÇORBA: 18 LİRA
BURGER: 35 LİRA
PİZZA: 50 LİRA
(7 AĞUSTOS 2018 SALI SAAT:14.30 YER: CADDEBOSTAN SAHİLİ)
CADDEBOSTAN MÖNÜ
ÇAY: 2 LİRA
SU: 2 LİRA
COLA: 4 LİRA
ÇORBA: 5 LİRA
BURGER: 10 LİRA
PİZZA: 20 LİRA
ZENGİNLER KALABALIK SEVMEZ
Aslışah Alkoçlar da, Luca'nın müdavimlerinden.
Derin Mermerci de, Lucca'yı bırakıp Ege'ye kaçan sösyetik güzellerden biri.
AYDIN HAMZA
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