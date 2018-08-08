PKK'nın inlerine tek tek girildi. Terör örgütünün psikolojik çöküş ile fiili bitişin başlamasını hızlandırdı. Teslim olan teröristler, örgüte ait mağara, barınak, sığınak ve cephanelikleri tek tek teşhis etti. Operasyonlarla bu noktalar kullanılmaz hale getirildi. Bu teröristler ifadelerinde, örgütün tepe yönetimindekilerin sapkın düşüncelerine hizmet ettiklerini, çoğu teröristlerin mağaralarda bitlendiklerini söyledi.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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