inlerine tek tek girildi. Terör örgütünün psikolojik çöküş ile fiili bitişin başlamasını hızlandırdı.Operasyonlarla bu noktalar kullanılmaz hale getirildi. Bu teröristler ifadelerinde, örgütün tepe yönetimindekilerin, çoğu teröristlerin mağaralarda bitlendiklerini söyledi.ERKAM ÇOBAN