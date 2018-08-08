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PR abisi bağlantılı

PR abisi CHP bağlantılı
FETÖ'nün İstihbarat Daire Başkanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede 'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li eski Milletvekili Eren Erdem ile ilgili çarpıcı ayrıntıya yer verildi. İddianamenin şüphelilerinden Zeki Taşkın ifadesinde örgütün PR çalışmaları yapan abisi Ali isimli imamın İstanbul milletvekili Eren Edem ile yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

YÜKSEL TEMEL

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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