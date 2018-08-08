PR abisi CHP bağlantılı

FETÖ'nün İstihbarat Daire Başkanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li eski Milletvekili Eren Erdem ile ilgili çarpıcı ayrıntıya yer verildi. İddianamenin şüphelilerinden Zeki Taşkın ifadesinde örgütün PR çalışmaları yapan abisi Ali isimli imamın CHP İstanbul milletvekili Eren Edem ile yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.
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YÜKSEL TEMEL
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