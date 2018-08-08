Hedefleri Erdoğan’dı

FETÖ'nün İstihbarat Daire Başkanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi. Şüphelilerden Gürsel Aktepe'nin ele geçirilen tabletinde örgütün kriptolu haberleşme programı "Eagle" yazışmalarının deşifre edildiği bildirildi. Deşifre edilen program içeriğinde FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler kullandıkları, Erdoğan'ın özellikle uluslararası kamuoyunda hedef alınmasının istendiğine dikkat çekildi.
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YÜKSEL TEMEL
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