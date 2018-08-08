Yol Durumu
  1. PR abisi CHP bağlantılı
  2. 100 bin kızı mağdur etti

Hedefleri Erdoğan’dı

Hedefleri Erdoğan’dı
FETÖ'nün İstihbarat Daire Başkanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi. Şüphelilerden Gürsel Aktepe'nin ele geçirilen tabletinde örgütün kriptolu haberleşme programı "Eagle" yazışmalarının deşifre edildiği bildirildi. Deşifre edilen program içeriğinde 'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler kullandıkları, Erdoğan'ın özellikle uluslararası kamuoyunda hedef alınmasının istendiğine dikkat çekildi.

YÜKSEL TEMEL
Etiketler:
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar