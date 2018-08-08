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’a büyük şok

Haydar Baş’a büyük şok
Eski ortağı Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip 14 adet senede imza attıran Haydar Baş'a ağır ceza mahkemesinden şok karar çıktı. Mahkeme, hakkında 'Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından dava açılan 'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyup yurt dışına çıkışını yasakladı.

OSMAN ASILTÜRK

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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