Haydar Baş’a büyük şok

Eski ortağı Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip 14 adet senede imza attıran Haydar Baş'a ağır ceza mahkemesinden şok karar çıktı. Mahkeme, hakkında 'Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından dava açılan Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyup yurt dışına çıkışını yasakladı.
OSMAN ASILTÜRK
OSMAN ASILTÜRK
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