Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı.
Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi.
Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin yetkililerden bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı.
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