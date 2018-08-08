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Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı.

Erdoğan, sel felaketine ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı.

Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 19:34
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