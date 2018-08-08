'Dur'ultay

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan koltuk kavgası, muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerine genel merkezce nokta konulmasına rağmen devam edecek. Genel merkezin muhaliflerin imza sayısını 569 olarak açıklaması, olağanüstü kurultay hesaplarının şimdilik rafa kaldırılmasına neden olsa da muhalifler 3 aşamalı bir planla Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini kurultaya zorlayacak.
BEŞTE BİR İMZA LAZIM
Genel merkez önünde başlatılan eylemleri sürdürecek olan muhalifler, mahkeme yolunu da açık tutacak. Muhalifler ayrıca rotayı tüzük kurultayına çevirdi. CHP tüzüğüne göre tüzük kurultayı için delegelerin beşte birinin imzası yeterli oluyor. Muhalifler bu yolla hem Kılıçdaroğlu'nu yıpratma hem de yaklaşan yerel seçimlerde söz sahibi olmayı hesap ediyor.
HİÇ KİMSE PARTIDEN AYRILMASIN
MUHARREM İnce, parti yönetiminin 'kurultay yok' kararının ardından açıklama yaptı. İnce "CHP'de Olağanüstü Kurultay için imza veren delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.
3 AŞAMALI PLAN: ROTA TÜZÜN KURULTAYI
Eyleme devam.
Hukuki süreç başlatılacak.
Yerel seçimlerde adaylar ön seçimle belirlensin.
EN BAŞARILI DURAN ADAM KILIÇDAROĞLU
CHP'nin duran adam eylemi hakkında Twitter'da eğlenceli yorumlar yapıldı:
Duran adam yanlış eylem olmuş. CHP'nin en iyi duran adamı Kılıçdaroğlu Eksik olmuş. Kırmızılı kadın ve piyanist lazım.
Bir de Adalet Yürüyüşü yapın tamam olsun!
Eylemle olmaz o... Kılıçdaroğlu'na kortrollü darbe yapın.
Önce Kemal Bey'in emir aldığı gizli merkezi yok edin.
Kasetle geldi kasetle gider.
Bulun bir kaset...
Durarak, oturarak olmaz o işler arkadaşlar.
Hükümet protestosu olsa sokaklara inerdiniz.
Hadi görelim sizi şimdi.
EVRİN GÜVENDİK
BEŞTE BİR İMZA LAZIM
Genel merkez önünde başlatılan eylemleri sürdürecek olan muhalifler, mahkeme yolunu da açık tutacak. Muhalifler ayrıca rotayı tüzük kurultayına çevirdi. CHP tüzüğüne göre tüzük kurultayı için delegelerin beşte birinin imzası yeterli oluyor. Muhalifler bu yolla hem Kılıçdaroğlu'nu yıpratma hem de yaklaşan yerel seçimlerde söz sahibi olmayı hesap ediyor.
HİÇ KİMSE PARTIDEN AYRILMASIN
MUHARREM İnce, parti yönetiminin 'kurultay yok' kararının ardından açıklama yaptı. İnce "CHP'de Olağanüstü Kurultay için imza veren delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.
3 AŞAMALI PLAN: ROTA TÜZÜN KURULTAYI
Eyleme devam.
Hukuki süreç başlatılacak.
Yerel seçimlerde adaylar ön seçimle belirlensin.
EN BAŞARILI DURAN ADAM KILIÇDAROĞLU
CHP'nin duran adam eylemi hakkında Twitter'da eğlenceli yorumlar yapıldı:
Duran adam yanlış eylem olmuş. CHP'nin en iyi duran adamı Kılıçdaroğlu Eksik olmuş. Kırmızılı kadın ve piyanist lazım.
Bir de Adalet Yürüyüşü yapın tamam olsun!
Eylemle olmaz o... Kılıçdaroğlu'na kortrollü darbe yapın.
Önce Kemal Bey'in emir aldığı gizli merkezi yok edin.
Kasetle geldi kasetle gider.
Bulun bir kaset...
Durarak, oturarak olmaz o işler arkadaşlar.
Hükümet protestosu olsa sokaklara inerdiniz.
Hadi görelim sizi şimdi.
EVRİN GÜVENDİK
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