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ABD'den Türk heyetiyle yapılan görüşme sonrası ilk açıklama

ABD Sözcüsü Heather Nauert: "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor"

Kritik görüşme sonrası ABDden ilk açıklama

ABD Sözcüsü Heather Nauert, ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyetinin Bakanlığında Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Başkanlığını Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan kısa açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Heyetler arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin ABD yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, ile Hazine ve üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti. Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik ediyor.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 21:29
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