ABD'den Türk heyetiyle yapılan görüşme sonrası ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığında Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan kısa açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Heyetler arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti. Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik ediyor.