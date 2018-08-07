Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu, yurt dışına çıkışına da yasak getirildi. Ortağının mal varlığına el koyduğu iddiasıyla yargılanıyordu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Hakkında "Nitelikli yağma ve açıığa imzanın kötüye kullanılması" suçlaması bulunan Baş hakkında karar çıktı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAK

Mahkeme, Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkışına yasak getirdi.

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Haydar Baş'ın yanı sıra, avukatı Lütfullah Önder'in de gayrimenkullerine tedbir konuldu.

İSTENEN HAPİS CEZASI

Önder ve Gürcan Bahar hakkında 'zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2'şer yıl 6'şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ADNAN OKTAR TUTUKLANMIŞTI

"Adnan Oktar" grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklamıştı.





HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Haydar Baş, 28 Ocak 1947 tarihinde Trabzon Akçaabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamlayan Baş, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1970 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nde "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile tamamladıktan sonra bu üniversitede çalışmaya başlayan Baş, doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana", "Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden aldı. Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Haydar Baş, bir süre Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde de görevini sürdürdü.

AKADEMİSYEN, İŞ ADAMI, SANAYİCİ, TÜCCAR

Haydar Baş, Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığı'nı yaptı. Beş yıl devlet liselerinde, iki yıl ticaret liselerinde ve imam hatip liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapan Haydar Baş, aynı zamanda araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccardır.

HAYDAR BAŞ'IN ŞİRKETLERİ

İPA A.Ş.nin (Trabzon Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret Ve Sanayi A.Ş.) Bölge Müdürlüğü'nü yaptı. "BAŞ" Şirketler Grubu'nun, BAŞ Çelik Fabrikaları'nın, BAŞ Ticaret A.Ş.nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusu olan Haydar Baş, Türkçe'den başka Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.

MEDYA PATRONU

İcmal, Öğüt ve Mesaj dergilerinin kurucusu olan Baş, aynı zamanda bu dergilerde de yazılarını yayınladı. Ayrıca Haydar Baş; Meltem TV, Mesaj TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibidir.

BTP GENEL BAŞKANI

Prof. Dr. Haydar Baş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu oldu. Bağımsız Türkiye Partisi, Prof. Dr. Haydar Baş'ın öncülüğü ile 25 Eylül 2001 tarihinde Prof. Dr. Ata Selçuk tarafından kurulmuştur. Daha sonra Ali Gedik'in Genel Başkanı olduğu partiye, sonrasında da Prof. Dr. Haydar Baş genel başkan oldu.