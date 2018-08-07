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Son dakika... Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret tarihini açıkladı!

Almanya Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Almanya, Erdoğanın ziyaret tarihini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği açıklandı.

Almanya Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

  • 07 Ağustos 2018, Salı 18:04
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