Son dakika... Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret tarihini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği açıklandı.
Almanya Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği açıklandı.
Almanya Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.
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