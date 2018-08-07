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Sevgi seli

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nden sonra Küçük Çamlıca’daki Radyo-TV kulesinin inşasını da ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Küçük Çamlıca Korusu’nda büyük ilgiyle karşılaşınca aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi

Sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Çamlıca'daki Radyo-TV kulesinde incelemelerde bulundu. Küçük Çamlıca'daki Radyo-TV kulesinde inceleme yapan Erdoğan, daha sonra makam aracı ile ayrılırken koruda bulunan vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı.



Erdoğan bunun üzerine makam aracından inerek korudaki vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğraf çektirdi. Halkın sevgi seli karşısında burada biraz vakit geçiren Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi Sarayı'na gitti.




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