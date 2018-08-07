Recep Tayyip Erdoğan dün Çamlıca'daki Radyo-TV kulesinde incelemelerde bulundu. Küçük Çamlıca'daki Radyo-TV kulesinde inceleme yapan Erdoğan, daha sonra makam aracı ile ayrılırken koruda bulunan vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı.Erdoğan bunun üzerine makam aracından inerek korudaki vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğraf çektirdi. Halkın sevgi seli karşısında burada biraz vakit geçiren Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi Sarayı'na gitti.