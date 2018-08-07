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Gömü Bank

Gömü Bank
Saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandıran 'ın iş faaliyetleri içerisine pek çok alan kattığı da marka tescilleri ve internet siteleriyle ortaya çıktı. Silah, havan topu, ve roket için de faaliyet izni aldığı anlaşılan firari Mehmet Aydın'ın ayrıca Hazine Bank kurarak, hazine arayanlardan para toplayacağı ve bu şekilde eski gömüleri bularak insanlara para vaat ettiği öğrenildi.

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