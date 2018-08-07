Saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın iş faaliyetleri içerisine pek çok alan kattığı da marka tescilleri ve internet siteleriyle ortaya çıktı. Silah, havan topu, ve roket için de faaliyet izni aldığı anlaşılan firari Mehmet Aydın'ın ayrıca Hazine Bank kurarak, hazine arayanlardan para toplayacağı ve bu şekilde eski gömüleri bularak insanlara para vaat ettiği öğrenildi.
Gömü Bank
Etiketler: Çiftlik Bank
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