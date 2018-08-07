Darbede John parmağı

FETÖ darbe girişimi sırasında kuvvetlere gönderilen sözde sıkıyönetim direktiflerinin "John" adlı kişi tarafından hazırlandığı tespit edildi. Bu tespite Genelkurmay Çatı Davası sanıklarından eski Astsubay Hüseyin Ömür'ün e-postasından ulaşıldı. Savcılık, Türkiye'de bulunan tüm "John" adlı kişileri mercek altına aldı.
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