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Darbede John parmağı

Darbede John parmağı
FETÖ darbe girişimi sırasında kuvvetlere gönderilen sözde sıkıyönetim direktiflerinin "John" adlı kişi tarafından hazırlandığı tespit edildi. Bu tespite Genelkurmay Çatı Davası sanıklarından eski Astsubay Hüseyin Ömür'ün e-postasından ulaşıldı. Savcılık, Türkiye'de bulunan tüm "John" adlı kişileri mercek altına aldı.

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