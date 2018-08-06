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Yerinde ziyaret

Başkan Erdoğan dün yapımı devam eden ’nde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı

Yerinde ziyaret
Cumhurbaşkanı dün yapımı devam eden 'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Çamlıca Camii'nin inşaası ile ilgili yetkililerden bilgi alan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan yaklaşık üç saat süren ziyaret sonunda çalışanlar ile fotoğraf cektirdi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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