Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Çamlıca Camii'nin inşaası ile ilgili yetkililerden bilgi alan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık üç saat süren ziyaret sonunda çalışanlar ile fotoğraf cektirdi.
Yerinde ziyaret
Başkan Erdoğan dün yapımı devam eden Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı
Etiketler: Çamlıca Camii , Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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