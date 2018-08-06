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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan, görüntü kirliliği oluşturan anten ve anten kulelerinin tek bir yerde toplanması için inşa edilen TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

Başkan Erdoğandan sürpriz ziyaret

Başkan , Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:57
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