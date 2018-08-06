Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan, görüntü kirliliği oluşturan anten ve anten kulelerinin tek bir yerde toplanması için inşa edilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Küçük Çamlıca
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