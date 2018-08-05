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Son dakika: Maduro'nun konuşması sırasında patlama oldu

Maduronun konuşması sırasında patlama oldu

Devlet Başkanı 'nun askeri tören sırasında yaptığı konuşma bir patlama sesi ile kesildi. Meydanda askerler de panik ile dağılırken televizyon yayını sona erdirdi. nedeni henüz öğrenilemedi.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 02:04
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