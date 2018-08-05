Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun askeri tören sırasında yaptığı konuşma bir patlama sesi ile kesildi. Meydanda askerler de panik ile dağılırken televizyon yayını sona erdirdi. Patlamanın nedeni henüz öğrenilemedi.
Son dakika: Maduro'nun konuşması sırasında patlama oldu
Etiketler: Nicholas Maduro , Patlamanın , Venezuela
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