İmza listesi ortaya çıktı

CHP'DE olağanüstü kurultay için toplanan imzalar listesinin detayları ortaya çıktı. Listede 81 ilin 76'sından seçimli kurultay yapılması yönünde imza verildiği ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli, Amasya, Çankırı, Sinop ve Şırnak'tan muhaliflere imza veren delege olmadığı görüldü. Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın da aralarında bulunduğu, Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce, Hakkari'deki delegelerin tamamının imzasını alması dikkat çekti.
ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK
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