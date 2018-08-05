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İmza listesi ortaya çıktı

İmza listesi ortaya çıktı
CHP'DE olağanüstü kurultay için toplanan imzalar listesinin detayları ortaya çıktı. Listede 81 ilin 76'sından seçimli kurultay yapılması yönünde imza verildiği ortaya çıktı. 'nun memleketi Tunceli, Amasya, Çankırı, Sinop ve Şırnak'tan muhaliflere imza veren delege olmadığı görüldü. 'nin memleketi Yalova'nın da aralarında bulunduğu, Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, , Batman, Bilecik, Düzce, Hakkari'deki delegelerin tamamının imzasını alması dikkat çekti.

ERHAN ÖZTÜRK
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