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... Çavuşoğlu: Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz

... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile krizine dair açıklamasında, ''Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz'' dedi

Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile krizine dair açıklamasında, ''Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz'' dedi

Çavuşoğlu, '' O zaman oturalım iki eşit ortak gibi konuşalım, konuştuğumuz çalışma gruplarını nasıl işleteceğimizi konuşalım. Yaptırım yaparsan, yaptırım görürsün. Türk milleti yaptırıma boyun eğmez, tam tersi ters tepiyor. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Singapur'da Pompeo ile görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Böyle olması gerekiyor. Sorunlar var mı var, çözmek istiyorsanız oturalım çözelim. Sorunları diplomasiyle çözeriz, sonra işimize bakarız. Dünyamızın bölgemizin en çok da ABD'nin pozitif gündeme ihtiyacı var. Dayatmayla tehditle değil uzlaşı diplomasi müzakere ve iyi niyetle çözebileceğimizi düşünüyorum. Türk milleti kimseye boyun eğer mi, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, tehdit dili ile sonuç alınmaz.'' ifadelerini kullandı.

Bakanı Mike Pompeo ile Singapurda yapıla görüşmenin iyi geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ''Ortada sorunlar var ama nasıl çözeceğimizi konuşacağız, diplomasi işler, sorunları çözeriz sonra işimize bakarız.'' şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo son açıklamalarında, anlaşmasının Brunson sürecinin dışında tutulacağını söylemişti. '' müttefiki ile çalışmaya devam edeceğiz'' diyen Pompeo güvenlik alanında ortaklığın devamına vurgu yapmıştı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 19:24
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