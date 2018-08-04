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Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'da düzenlenen olan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katılıyor...

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Başkan Erdoğan Ankara'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kongresi öncesinde dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Başkan Erdoğan, kadın kolları kongresinde AK Partililere sesleniyor:

Biz sizinle bir sistem değiştirdik. Başkanlık sistemiyle beraber artık çıta yükseldi. Demokrasi, özgürlük mücadelemizi nasıl verdiysek yine öyle vereceğiz. Bu ülkede, inanç, düşünce ve fikir kavgası olmayacak. Bu ülkede başı açık başı örtülü kavgası olmayacak.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 11:28
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