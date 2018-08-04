Milli direnişinizi ortaya koyun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
100 günde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çok değerli projeler var. 400 projenin 48'i savunma sanayiimize aittir. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoruna kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.
Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz.
Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok.
Millet Bahçeleri'nin beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına ve 22'sinin proje çalışmalarına başlıyoruz.
100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve işyerinin de temelini atıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.
Dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Türkiye kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan kendisinden ilk yardım beklenen ülke durumuna gelmiştir. Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz.
Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari'yi de ilave etmek. Akdeniz'de bir derin deniz bir sığ sondajı başlatıyoruz. Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar falan. Türkiye ne yapıyor gibi... Türkiye bildiğini yapıyor.
Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacak.
Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimini destekleyecek kalkınma bankacılığı sistemini ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturuyoruz.
63 BİN 519 KİŞİ İŞE ALINACAK:
EMNiYET
3 bin polis amiri
22 bin 500 polis memuru
7 bin bekçi
JANDARMA
500 subay
10 bin 175 uzman erbaş
SAHiL GÜVENLiK
44 subay
300 uzman erbaş
MİLLİ EĞİTİM
20 bin sözleşmeli öğretmen
İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ HESAPTA
Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, gaziler başta olmak üzere sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz.
100 günde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çok değerli projeler var. 400 projenin 48'i savunma sanayiimize aittir. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoruna kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.
Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz.
Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok.
Millet Bahçeleri'nin beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına ve 22'sinin proje çalışmalarına başlıyoruz.
100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve işyerinin de temelini atıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.
Dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Türkiye kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan kendisinden ilk yardım beklenen ülke durumuna gelmiştir. Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz.
Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari'yi de ilave etmek. Akdeniz'de bir derin deniz bir sığ sondajı başlatıyoruz. Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar falan. Türkiye ne yapıyor gibi... Türkiye bildiğini yapıyor.
Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacak.
Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimini destekleyecek kalkınma bankacılığı sistemini ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturuyoruz.
63 BİN 519 KİŞİ İŞE ALINACAK:
EMNiYET
3 bin polis amiri
22 bin 500 polis memuru
7 bin bekçi
JANDARMA
500 subay
10 bin 175 uzman erbaş
SAHiL GÜVENLiK
44 subay
300 uzman erbaş
MİLLİ EĞİTİM
20 bin sözleşmeli öğretmen
İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ HESAPTA
Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, gaziler başta olmak üzere sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz.
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