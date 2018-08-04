Kral Mesut

2018 Uluslararası Şampiyonlar Kuparı'nda Arsenal, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında Chelsea'yi 6-5 mağlup etti.
Bu karşılaşmada Arsenal'in beraberlik golünü hazırlayıp, bir de penaltı golü atan Mesut Özil'e İngiliz basını övgü yağdırdı.
Almanya'nın ırkçı hakaretler ettiği milli oyuncunun maç boyu performansından kesitler yayınlayan Arsenal'in haber sitesi Mesut'u maçın adamı ilan etti. Mesut Özil'in rolü ve attığı kilit paslar, taraftarlarca da büyük övgü aldı.
Mesut Özil'in görüntülerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, "Dahilerle, sadece onların büyüklüğünü anlayamayanlar alay eder" ifadesi yer aldı. Altına yorum yapan taraftarlar da şu ifadeleri kullandılar:
Özil Cennet'in kapısının kilidini açabilir.
Bu adam tam bir sihirbaz!
Özil futboldaki bir sonraki seviyedir.
O bir efsane!
Mesut Özil şimdiye kadar Arsenal'e gelmiş en iyi 10 numara...
Mesut'a, "Ölü kurbağanın beden diline sahip" diyen Mario Basler, umarım bu maçı izlemiştir.
Mesut Özil'in sihirli futbol yeteneğini kimse durduramaz.
Mesut, Arsenal'in kralı...
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Chelsea maçı sırasında tribünde minik bir Arsenal taraftarı, "Mesut formanı alabilir miyim? Lütfen!" şeklinde bir pankart açtı. Mesut da çocuğun isteğini geri çevirmedi, maç sonunda formasını ona hediye etti. İngiliz basını çok sevinen çocuğun, formayı giyerken heyecandan titrediğini yazdı.
HEPİMİZ SORUMLUYUZ
ALMAN Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Julian Brandt da Mesut'a destek verdi: Kesinlikle Almanya'nın başarısızlığının sebebi Mesut değildi. Hepimizde fazlaca hata var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekildiği fotoğraf bizim konuşma konumuz değildi. Mesut da en iyi performansını veremedi ama hepimiz aynı durumdaydık.
AŞK NOTU
Oyuncu ve manken Amine Gülşe, batan güneşte kalpli pozlar verip paylaştı. Amine Gülşe'nin pozlarına futbolcu sevgilisi Mesut Özil'den anında yorum geldi. Özil ise sevgilisinin fotoğrafına 'Seni seviyorum' notunu düştü.
Bu karşılaşmada Arsenal'in beraberlik golünü hazırlayıp, bir de penaltı golü atan Mesut Özil'e İngiliz basını övgü yağdırdı.
Almanya'nın ırkçı hakaretler ettiği milli oyuncunun maç boyu performansından kesitler yayınlayan Arsenal'in haber sitesi Mesut'u maçın adamı ilan etti. Mesut Özil'in rolü ve attığı kilit paslar, taraftarlarca da büyük övgü aldı.
Mesut Özil'in görüntülerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, "Dahilerle, sadece onların büyüklüğünü anlayamayanlar alay eder" ifadesi yer aldı. Altına yorum yapan taraftarlar da şu ifadeleri kullandılar:
Özil Cennet'in kapısının kilidini açabilir.
Bu adam tam bir sihirbaz!
Özil futboldaki bir sonraki seviyedir.
O bir efsane!
Mesut Özil şimdiye kadar Arsenal'e gelmiş en iyi 10 numara...
Mesut'a, "Ölü kurbağanın beden diline sahip" diyen Mario Basler, umarım bu maçı izlemiştir.
Mesut Özil'in sihirli futbol yeteneğini kimse durduramaz.
Mesut, Arsenal'in kralı...
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Chelsea maçı sırasında tribünde minik bir Arsenal taraftarı, "Mesut formanı alabilir miyim? Lütfen!" şeklinde bir pankart açtı. Mesut da çocuğun isteğini geri çevirmedi, maç sonunda formasını ona hediye etti. İngiliz basını çok sevinen çocuğun, formayı giyerken heyecandan titrediğini yazdı.
HEPİMİZ SORUMLUYUZ
ALMAN Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Julian Brandt da Mesut'a destek verdi: Kesinlikle Almanya'nın başarısızlığının sebebi Mesut değildi. Hepimizde fazlaca hata var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekildiği fotoğraf bizim konuşma konumuz değildi. Mesut da en iyi performansını veremedi ama hepimiz aynı durumdaydık.
AŞK NOTU
Oyuncu ve manken Amine Gülşe, batan güneşte kalpli pozlar verip paylaştı. Amine Gülşe'nin pozlarına futbolcu sevgilisi Mesut Özil'den anında yorum geldi. Özil ise sevgilisinin fotoğrafına 'Seni seviyorum' notunu düştü.
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