FETÖ’de her yol mübah

FETÖ ihraç dosyalarını inceleyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu FETÖ'nün oluşturduğu ilginç mağduriyet yöntemlerinin şifresini çözüyor. 2016 yılındaki rektörlük seçimlerinde dönemin üniversite yönetiminin istediği adaya oy vermesi yönünde baskıya maruz kalan öğretim üyesi F.E, FETÖ'cülerin husumetiyle görevinden ihraç edildi. İncelemenin ardından FETÖ mağduru F. E. göreve iade edildi.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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