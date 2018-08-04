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’de her yol mübah

FETÖ’de her yol mübah
FETÖ ihraç dosyalarını inceleyen İşlemleri İnceleme Komisyonu 'nün oluşturduğu ilginç mağduriyet yöntemlerinin şifresini çözüyor. 2016 yılındaki rektörlük seçimlerinde dönemin üniversite yönetiminin istediği adaya oy vermesi yönünde baskıya maruz kalan öğretim üyesi F.E, FETÖ'cülerin husumetiyle görevinden ihraç edildi. İncelemenin ardından FETÖ mağduru F. E. göreve iade edildi.

ERKAM ÇOBAN
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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