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Dönüş yolu

Dönüş yolu
FETÖ'nün soru hırsızlığını belgeleyen soruşturmasında şüpheli listesine alınan 13 bin kişiden 3 biniyle ilgili örgüt bağlantısına ilişkin somut delil bulamayan savcılık, "takipsizlik" kararı yazmaya başladı. Komisyonu'na gönderilmeye başlanan bu karar üzerine söz konusu 3 bin kişinin görevlerine iadesinin yolu açılmış olacak.

YÜKSEL TEMEL
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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