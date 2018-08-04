Dönüş yolu

FETÖ'nün soru hırsızlığını belgeleyen KPSS soruşturmasında şüpheli listesine alınan 13 bin kişiden 3 biniyle ilgili örgüt bağlantısına ilişkin somut delil bulamayan savcılık, "takipsizlik" kararı yazmaya başladı. OHAL Komisyonu'na gönderilmeye başlanan bu karar üzerine söz konusu 3 bin kişinin görevlerine iadesinin yolu açılmış olacak.
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YÜKSEL TEMEL
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