Bedelli rehberi

yüzünü güldüren bedelli düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle başvuru süreci başladı.da bir kılavuz yayımladı. Buna göre;tarihi ve öncesinde doğup henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar, 3 Kasım'a (bu tarih dahil) kadar askerlik şubeleri/ yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-Devlet üzerinden başvurarak bedelliden yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek.şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonraya da'abedeli yatıracak.Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek.'nün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Celp duyurusunun ardından bedelliler yoklamalarını ve nerede askerlik yapacaklarınıya daöğrenilebilecek.Yoklaması olmayanlar belirlenen sevk tarihine kadar yoklamasını yaptıracak. Bu işlemlerin ardından bedelliler21 günlük temel eğitimin ardından ise terhis edilecek.çağına girdikten sonradüzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülecek. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını taşıyanların başvuruları kabul edilecek.askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar, bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafındansayılacak.askerlik yapanların eğitimlerinin nasıl olacağı da netleşmeye başladı. 21 gün silah altına alınacak olan bedellilere yakın muhabere eğitimi, silah söküp takma eğitimi, beden eğitimi, spor ve atış talimi yaptırılacak.askerlikten yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yararlanıyor. Onlar ise uzaktan eğitim alacak. Eğitimin nasıl olacağı netleşmeye başladı.Buna göre; yurt dışında bulunan bedellilere eğitim olarak devlet ve millet şuuru, vatan sevgisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıma, Türk Devleti'ne ilişkin bilgilerin yer aldığı eğitim verilecek. Eğitim ile ilgili ise sınav yapılmayacak.Yurt dışında yaşayan bedellilerin bu eğitimi açıp okudukları ise her sayfaya konulacak okuduğuna ilişkin bir bildirim ile ölçülecek.askerlik yapacak çalışanlar isterlerse ücretsiz izinli sayılarak isterlerse de işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gidecek. Eğer gençler işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gitmek isterlerse ve en az 1 yıllık kıdemleri varsa 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğincealabilecek. İşte bu noktada askere giden çalışanlar için işsizlik maaşı imkanı da doğuyor. Çünkü işten askerlik sebebiyle ayrılan çalışanlar tazminatlarının yanında işsizlik maaşı da almayı hak ediyor.Bunun için öncelikle prim şartları var. Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi gerekiyor. Yine son 120 günde kesintisiz primin ödenmesi şartı bulunuyor. Şartları taşıyanlar askerlik dönüşü İŞKUR'a müracaat edecek.