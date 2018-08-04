Bedelli rehberi

Gençlerin yüzünü güldüren bedelli düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle başvuru süreci başladı. Milli Savunma Bakanlığı da bir kılavuz yayımladı. Buna göre;
1 Ocak 1994 tarihi ve öncesinde doğup henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar, 3 Kasım'a (bu tarih dahil) kadar askerlik şubeleri/ yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-Devlet üzerinden başvurarak bedelliden yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek.
YAŞ şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra Ziraat Bankası ya da Halkbank'a 15 bin lira bedeli yatıracak.
Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek.
Askeralma Genel Müdürlüğü'nün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Celp duyurusunun ardından bedelliler yoklamalarını ve nerede askerlik yapacaklarını askerlik şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Yoklaması olmayanlar belirlenen sevk tarihine kadar yoklamasını yaptıracak. Bu işlemlerin ardından bedelliler 21 günlük askerlik hizmetini yapmak için birliklerine teslim olacak. 21 günlük temel eğitimin ardından ise terhis edilecek.
Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülecek. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını taşıyanların başvuruları kabul edilecek.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar, bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından idari veya ücretsiz izinli sayılacak.
YAKIN MUHAREBE EĞİTİMİ ALACAKLAR
Bedelli askerlik yapanların eğitimlerinin nasıl olacağı da netleşmeye başladı. 21 gün silah altına alınacak olan bedellilere yakın muhabere eğitimi, silah söküp takma eğitimi, beden eğitimi, spor ve atış talimi yaptırılacak.
Bedelli askerlikten yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yararlanıyor. Onlar ise uzaktan eğitim alacak. Eğitimin nasıl olacağı netleşmeye başladı.
Buna göre; yurt dışında bulunan bedellilere eğitim olarak devlet ve millet şuuru, vatan sevgisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıma, Türk Devleti'ne ilişkin bilgilerin yer aldığı eğitim verilecek. Eğitim ile ilgili ise sınav yapılmayacak.
Yurt dışında yaşayan bedellilerin bu eğitimi açıp okudukları ise her sayfaya konulacak okuduğuna ilişkin bir bildirim ile ölçülecek.
MAAŞ İMKANI DA SAĞLANACAK
Bedelli askerlik yapacak çalışanlar isterlerse ücretsiz izinli sayılarak isterlerse de işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gidecek. Eğer gençler işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gitmek isterlerse ve en az 1 yıllık kıdemleri varsa 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince kıdem tazminatlarını alabilecek. İşte bu noktada askere giden çalışanlar için işsizlik maaşı imkanı da doğuyor. Çünkü işten askerlik sebebiyle ayrılan çalışanlar tazminatlarının yanında işsizlik maaşı da almayı hak ediyor.
Bunun için öncelikle prim şartları var. Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi gerekiyor. Yine son 120 günde kesintisiz primin ödenmesi şartı bulunuyor. Şartları taşıyanlar askerlik dönüşü İŞKUR'a müracaat edecek.
1 Ocak 1994 tarihi ve öncesinde doğup henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar, 3 Kasım'a (bu tarih dahil) kadar askerlik şubeleri/ yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-Devlet üzerinden başvurarak bedelliden yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek.
YAŞ şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra Ziraat Bankası ya da Halkbank'a 15 bin lira bedeli yatıracak.
Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek.
Askeralma Genel Müdürlüğü'nün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Celp duyurusunun ardından bedelliler yoklamalarını ve nerede askerlik yapacaklarını askerlik şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Yoklaması olmayanlar belirlenen sevk tarihine kadar yoklamasını yaptıracak. Bu işlemlerin ardından bedelliler 21 günlük askerlik hizmetini yapmak için birliklerine teslim olacak. 21 günlük temel eğitimin ardından ise terhis edilecek.
Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülecek. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını taşıyanların başvuruları kabul edilecek.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar, bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından idari veya ücretsiz izinli sayılacak.
YAKIN MUHAREBE EĞİTİMİ ALACAKLAR
Bedelli askerlik yapanların eğitimlerinin nasıl olacağı da netleşmeye başladı. 21 gün silah altına alınacak olan bedellilere yakın muhabere eğitimi, silah söküp takma eğitimi, beden eğitimi, spor ve atış talimi yaptırılacak.
Bedelli askerlikten yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yararlanıyor. Onlar ise uzaktan eğitim alacak. Eğitimin nasıl olacağı netleşmeye başladı.
Buna göre; yurt dışında bulunan bedellilere eğitim olarak devlet ve millet şuuru, vatan sevgisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıma, Türk Devleti'ne ilişkin bilgilerin yer aldığı eğitim verilecek. Eğitim ile ilgili ise sınav yapılmayacak.
Yurt dışında yaşayan bedellilerin bu eğitimi açıp okudukları ise her sayfaya konulacak okuduğuna ilişkin bir bildirim ile ölçülecek.
MAAŞ İMKANI DA SAĞLANACAK
Bedelli askerlik yapacak çalışanlar isterlerse ücretsiz izinli sayılarak isterlerse de işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gidecek. Eğer gençler işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gitmek isterlerse ve en az 1 yıllık kıdemleri varsa 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince kıdem tazminatlarını alabilecek. İşte bu noktada askere giden çalışanlar için işsizlik maaşı imkanı da doğuyor. Çünkü işten askerlik sebebiyle ayrılan çalışanlar tazminatlarının yanında işsizlik maaşı da almayı hak ediyor.
Bunun için öncelikle prim şartları var. Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi gerekiyor. Yine son 120 günde kesintisiz primin ödenmesi şartı bulunuyor. Şartları taşıyanlar askerlik dönüşü İŞKUR'a müracaat edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.