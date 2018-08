Son dakika: Başkan Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklıyor

AHaber CANLI YAYIN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtıyor.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA NELER VAR?

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında tarihi dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Ülkemizin istikbalinde emeği geçmiş herkesi rahmetle yaad ediyorum. Bugünkü proje toplantımızı önemli bir adım olarak görüyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha yükseklere çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır.



"ORTA VADELİ PROGRAMI AĞUSTOS'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

Orta Vadeli Programı Ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz.



"400 PROJE YENİ DÖNEMİN ATEŞLEYİCİ GÜCÜ OLACAK"

İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik. 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir.

"SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan: Türkiye'nin her alanda tehdide, baskıya maruz kaldığı bir dönemde, göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma kıymetlidir.



Her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz.



"ADLİ YILLA BİRLİKTE YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz.​ FETÖ'nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe katettik. Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz.



"ASLA BUNDAN TAVİZ YOK."

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok.



Bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 25 gibi bir güce sahipken, şimdi bu yüzde 65'e ulaşmıştır. Bunu artık daha da artırmak durumundayız.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE KURAN BAYRAMI MÜJDESİ

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar konusunda toplumun beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz.

İstihdamda önceliğimiz imalat ve bilişim hizmetleridir. İstihdamın artırılması için işverenlere sağlanan teşviklere ilave olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları da genişletiyoruz. Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor.

"KANAL İSTANBUL'UN HER İKİ TARAFINDA BUTİK ŞEHİRLER KURULACAK"

Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor. Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacak. Biz Kanal İstanbul projesini olmazsa olmaz olarak görüyoruz ve yapacağız.



Millet bahçelerinden ikisi Kayaşehir'de ve Baruthane'de, biri Esenler'de ve Konya'da bulunuyor. Millet Bahçeleri'nin 5'i 100 gün içinde tamamlanacak. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut ve işyerinin temelini atacağız.





ERDOĞAN'DAN EMLAK BANKASI AÇIKLAMASI

Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.



MUSUL VE BASRA AÇIKLAMASI​

Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz​. Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz.



İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ GELİYOR

Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.



NÜKLEER SANTRAL AÇIKLAMASI

3. Nükleer Santralimizi Trakya'da yapmayı planlıyoruz.

GENÇLERE MÜJDE

Yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz.

BİZ BU EKONOMİK SAVAŞI DA KAZANACAĞIZ

Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri alıyoruz. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL'ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz.

Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.