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komutanı ziyaret etti

NATO komutanı ziyaret etti
ABD Avrupa Kuvvetleri ve Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, 'daki İncirlik Üssü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Scaparrotti daha sonra 'e geçerek Konak ilçesindeki Işılay Saygın Sokak'ta ev hapsinde bulunan 'li rahip Andrew Craig Brunson'ı ziyaret etti.
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