ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Scaparrotti daha sonra İzmir'e geçerek Konak ilçesindeki Işılay Saygın Sokak'ta ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı ziyaret etti.
NATO komutanı ziyaret etti
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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