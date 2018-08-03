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’den kolaylığı

Çin’den vize kolaylığı
Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Zhong Hongnuo, ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Türk vatandaşları için kolaylığı sağladıklarını söyledi. Vize için ilk başvurunun internet üzerinden yapılacağını ifade eden Zhong Hongnuo, sonrasında randevu tarihi alarak vize işlemlerinin tamamlanabileceğini bildirdi.
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