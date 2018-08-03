Çin’den vize kolaylığı

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Zhong Hongnuo, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağladıklarını söyledi. Vize için ilk başvurunun internet üzerinden yapılacağını ifade eden Zhong Hongnuo, sonrasında randevu tarihi alarak vize işlemlerinin tamamlanabileceğini bildirdi.
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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