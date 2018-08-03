Adnan Oktar akıl hastanesinde tedavi görmüş

Tutuklanan Adnan Oktar'ın akıl sağlığı tartışılan konulardan biri. Oktar'ın avukatının 'Bu cezasızlık sebebidir. İleriki aşamada bunu değerlendiririz' sözleri de bunun Oktar'ın yargılanması esnasında gündeme taşınacağını gösteriyor. Oktar'ın akıl sağlığı yıllar önce yargılandığı davalarda gündeme gelmişti.