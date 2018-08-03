Tutuklanan Adnan Oktar'ın akıl sağlığı tartışılan konulardan biri. Oktar'ın avukatının 'Bu cezasızlık sebebidir. İleriki aşamada bunu değerlendiririz' sözleri de bunun Oktar'ın yargılanması esnasında gündeme taşınacağını gösteriyor. Oktar'ın akıl sağlığı yıllar önce yargılandığı davalarda gündeme gelmişti.
Adnan Oktar akıl hastanesinde tedavi görmüş
Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar hakkında geçmişte 1983 ve 1985 yıllarında iki kez sağlık raporu hazırlandığı ve Adnan Oktar'ın yaklaşık 10 ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Oktar'ın 17 Aralık 19872'de "kısmi cezai ehliyeti vardır" raporu ile taburcu edildiği öğrenildi.
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