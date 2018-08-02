Tuncay Özkan'ın gündeme bomba gibi düşen "CHP'yi yöneten gizli merkez var" itirafıyla, Türkiye'deki her kaosta FETÖ'nün yanında yer alan CHP'nin FETÖ ile olan bağlantısını bir kez daha akıllara getirmişti. Özkan'ın sözleri sonrası köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, "Darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz" diyerek ilk kez darbe girişiminden FETÖ elebaşı Gülen'i sorumlu tutmuş oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce darbe için 'Tiyatro' sözlerini sarfetmişti.

İşte açıklamaları:

"DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA PENSİLVANYA VAR"

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret etti. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı.

"AMERİKA'DAKİ İKİ BAKANLA İLGİLİ AYNI KARAR ALINMALI"

Kılıçdaroğlu, ABD'nin 2 bakanla ilgili aldığı kararla ilgili soruya, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentoun iradesini yansıtan bildiriye imza attık. Müttefikiz ABD ile. Ve bunun sağlıklı zeminde çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bunun arkasında Pensilvaya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. İade talebinin de bulunması doğal. Biz Türkiyede yargının bağımsız olduğunu ifade ediyoruz. 2 bakanın yaptıkları açıklamaları dikkatle izliyoruz. Sayın adalet bakanı da gerekli açıklamaları yapıtı. Yapmamız gereken şu; mütekabiliyet denen kural vardır dış politikada. Yapılması gereken ABD'li 2 bakan hakkında aldığı kararın aynısını almasını bekliyoruz. Kozlar eşitlenmiş olur" yanıtını verdi.

"CHP DIŞARIDAN YÖNETİLİYOR" SÖZLERİ

Habertürk Tv'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'la bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sevilay Yılman bir gazeteci arkadaşının kendisine Tuncay Özkan'ın CHP'inin dışarıdan yönetildiğini söylediğini öne sürdü.

Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek Sevilay Yılman'a 'Müfterisin' şeklinde tepki gösterdi. Sevilay Yılman'dan kaynağının ismini açıklamasını isteyen Özkan ısrarlı davranınca Yılman kaynağının Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

ŞOK İDDİA PARTİYİ KARIŞTIRDI

24 Haziran seçimlerinin ardından muhaliflerle genel merkez arasında olağanüstü kurultay kavgasına sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), şok bir iddiayla sarsıldı.Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç'e söylediği iddia edilen "CHP'de gizli bir karar merkezi var, kararlar orada alınıyor" sözleri nedeniyle kavga yaşanıyor.