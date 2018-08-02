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Çavuşoğlu ve Pompeo 'da görüşecek! Masada 3 başlık var

Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'da yarın ikili görüşmede bulunması bekleniyor.

Kritik görüşme! Masada 3 başlık var

İki bakanın 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlandığı üzere yarın 'da yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

MASADA 3 KONU VAR

Çavuşoğlu ve Pompeo, daha önce 'deki gelişmeler, Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'in iadesine yönelik süreç, F-35 savaş uçaklarının 'ye teslimatı, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson gibi konularda son dönemde sık sık telefon görüşmeleri yaptı.

15 GÜNDE 4 KEZ İSTİŞAREDE BULUNDULAR

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine dün yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.

YARIN GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR

Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, dün ABD yönetiminin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararından önce kararlaştırılan ikili görüşmesinin de yarın Singapur'da gerçekleşmesi bekleniyor.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 12:48
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