FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, ev hapsine alındıktan sonra ayağına takılan elektronik kelepçeyle sıkı denetim altında tutuluyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürü Serkan Mutan, Brunson'la ilgili bilgiler verdi. Mutan "Şahsın evinde ev ünitesi dediğimiz cihaz kuruldu ve ayağında bir kelepçe takılı şu anda. Bu cihaza dokunulduğunda ya da kelepçeye bir zarar verilmek istendiğinde sistem bunu görüyor ve merkezden haber alıyoruz. Bunun dışında aldığımız ek önlemler mevcut, bu şahısla ilgili olarak bu konuda özel eğitim almış iki tane personelimiz sadece bu şahsın izlemesini gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.
Kişinin kelepçeyi ayağından çıkarmasına gerek yok. Dokunup zorlamaya çalışmaya başladığı andan itibaren sistemde kayıt sabotaj olarak görülüyor. Vücudundan ayrıldığı anda da vücut sabotaj olarak görülüyor.
Brunson'un attığı her adım bu cihaz sayesinde takip ediliyor.
Denetim birimi düzenli olarak Brunson'un evine kontrol yapıyor.
24 saat elektronik olarak gözetlenen Brunson'un evinin önünde de bir ekip bekliyor
Cihazon zorlanması halinde merkeze uyarı geliyor.
Bu durumda şahsın evinde bekleyen kolluk kuvvetleri devreye giriyor.
7 gün 24 saat, özel eğitim almış 50 personel, 3 bin kişinin denetimini sağlıyor.
Kişinin kelepçeyi ayağından çıkarmasına gerek yok. Dokunup zorlamaya çalışmaya başladığı andan itibaren sistemde kayıt sabotaj olarak görülüyor. Vücudundan ayrıldığı anda da vücut sabotaj olarak görülüyor.
Brunson'un attığı her adım bu cihaz sayesinde takip ediliyor.
Denetim birimi düzenli olarak Brunson'un evine kontrol yapıyor.
24 saat elektronik olarak gözetlenen Brunson'un evinin önünde de bir ekip bekliyor
Cihazon zorlanması halinde merkeze uyarı geliyor.
Bu durumda şahsın evinde bekleyen kolluk kuvvetleri devreye giriyor.
7 gün 24 saat, özel eğitim almış 50 personel, 3 bin kişinin denetimini sağlıyor.
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