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ABD'nin küstah yaptırımına sert tepki

ABDnin küstah yaptırımına sert tepki
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, rahip 'ın tahliye olmaması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Sanders, "Yaptırım gerekçesi Brunson'ın tutuklanmasındaki rolleri" vurgusu yaptı.

KARŞILIK VERECEĞİZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin iki bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması, karşılıksız kalmayacaktır. ABD yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Gül, "ABD'de veya herhangi bir yabancı ülkede dikili ağacım ve tek kuruş param yok. Nasip olursa belki bir gün 'te küçük bir zeytinlik alırım" dedi.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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