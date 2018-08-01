YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler ÖSYM'den YKS tercih kılavuzunu beklemeye başladı ve ÖSYM tarafından, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'nin yayınladığı YKS kılavuzunu ve üniversite tercihlerine dair detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte YKS 2018 tercih kılavuzu...

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'DEN YKS KILAVUZU AÇIKLAMASI

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav sonucunu sorguladılar, şimdi gözler üniversite tercihlerinde. Beklenen üniversite tercihleri ise 7 Ağustos ile 14 Ağustos arasında gerçekleşecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

a)Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacaktır.

e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

Tercihlerinizi son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz:

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

Bütün bu kontrollerden sonra tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.

DİKKAT: ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda "2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini mutlaka görünüz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

2017 KILAVUZU FİKİR VERİYOR

Öğrenciler önceki tercih kılavuzlarındaki bilgilerden de faydalanmaya çalışıyor. Aşağıdaki linkler üzerinden geçtiğimiz senenin üniversite tercih kılavuzuna erişebilirsiniz...

2017 ÜNİVERSİTE PUAN TABLOSU 1

2017 ÜNİVERSİTE PUAN TABLOSU 2

2018 KONTENJAN KILAVUZU

2 YILLIK BAZI BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Adalet Taban Puanları (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

2 VE 4 YILLIK TÜM BÖLÜMLER



Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Anestezi Taban Puanları (2 Yıllık)

Arıcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Aşçılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bağcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Basın ve Yayıncılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Beton Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bitki Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)

Biyokimya Taban Puanları (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) Taban Puanları (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)









