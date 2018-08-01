ÖSYM, son üç yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamalarını internet sitesinden açıkladı.



ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak 2018-YKS tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla 2018-YKS'de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösterir tablolar hazırlanmıştır. Adaylar, bu bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018 yılında sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmalıdır."